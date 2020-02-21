فرانسيس دينق: لقائي بالبشير لا علاقة له بالجنائية

كشف مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرانسيس دينق، أن لقاءه بالرئيس السابق عمر البشير بسجن كوبر، تم عبر طلب لرئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اسوة بطلب قدمه في وقت سابق إلى البشير للقاء الصادق المهدي بالسجن عقب انقلاب الإنقاذ في 89.

وقال دينق بحسب صحيفة الصيحة أمس: في وقت سابق جئت إلى البشير وطلبت منه مقابلة المهدي في السجن، وأضاف “عندما جاء دورهم وهو الآن بالسجن، كنت حريصاً على مقابلته”، وتابع بأنه وفق في مقابلة البشير بعد موافقة البرهان، واعتبر ذلك موقفاً ممتازاً من البرهان.

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ووصف دينق لقاءه بالبشير بالجيد، وقال “كويس جداً”، ونفى دينق أن تكون للقائه بالبشير علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبر ذلك من المسائل الحساسة، ورفض الحديث عن فحوى اللقاء أكثر مما قال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)