نشاط في شراء العقارات رغم إرتفاع أسعارها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، وأرجعوا الارتفاع لشح المعروض من الأراضي إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار، لجهة أن البعض يقيمون أسعار قطع الأراضي بالدولار.

وأكد صاحب وكالة البروج السياب علي نصر الله لـ(السوداني) أن سعر المتر في منطقة أركويت ارتفع من 40 إلى 50 ألف جنيه ، وأن سعر القطعة 300 متر مربع بلغ 15 مليون جنيه فيما وصل سعر المنزل من طابقين 45 مليون جنيه عوضاً عن 35 مليون جنيه سابقاً، كما ارتفع سعر المتر فى منطقة الرياض من 800 إلى 1000 دولار، بينما يصل سعره في بعض المربعات بذات المنطقة إلى 1500 دولار ويبلغ سعر القطعة مطري الحلفايا 6,5 مليون جنيه.

وقال أحد أصحاب الوكالات العقارية أحمد علي لـ(السوداني) إن هناك شحاً كبيراً في المعروض من الأراضي، مؤكداً نشاط حركة الشراء رغم من ارتفاع الأسعار، ويبلغ سعر القطعة 300 متر في بعض المربعات بمنطقة صالحة ما بين 1,900 إلى مليوني جنيه، وارتفع سعر القطعة 300 متر مربع في منطقة جبرة إلى 7ملايين جنيه و منطقة الأزهري 5ملايين جنيه، عوضاً عن 3 ملايين جنيه سابقاً، متوقعاً استمرار أسعار العقارات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.