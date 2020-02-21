أردوغان: خليفة حفتر مرتزق ولا نحاوره!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حتفر “محاورًا” له، وصفًا إياه بـ”المرتزق”.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول: “حفتر ليس محاورا لنا، إنه مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني”.

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