هزيمة جديدة للسودان أمام السنغال

الخليج 365 : تلقى منتخب الشباب السوداني هزيمة ثانية أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في البطولة العربية للمنتخبات،ولم يقدّم المنتخب السوداني أداءًا مثاليًا، ليتجرّع هزيمة قاسية،وكان المنتخب شباب السودان قد خسر أمام ليبيا بهدفين دون مقابل، ليبقي دون نقاط في المجموعة.

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