الجيش السوري يطرد دورية للجيش الأمريكي شرق الحسكة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منع حاجزان للجيش السوري، دورية للجيش الأمريكي من الوصول إلى طريق (الحسكة – تل براك) في ريف الحسكة الشرقي.

قال مراسل “سبوتنيك” في محافظة الحسكة إن عناصر حاجزين للجيش العربي السوري المتمركزين في قريتي “السيباط” و”تل أسود” على طريق (الحسكة – تل براك) بمحيط الفوج العسكري (123/منطقة جبل كوكب)، منعوا دورية تتبع للاحتلال الأمريكي من العبور منهما.

وأوضح المراسل بأن هذه التحركات الأمريكية تأتي في تطور جديد من نوعه، وذلك لقربها من المواقع العسكرية المهمة التابعة للجيش العربي السوري بمحيط مدينة الحسكة.

بدوره ضابط في الجيش العربي السوري قال لمراسل “سبوتنيك” إن عناصر الحاجز في قريتي “تل أسود” و”سيباط” بريف بلدة “تل براك” الواقعة على طريق (الحسكة- القامشلي) الجنوبي، وهما من النقاط والحواجز العشرة الخاصة بحماية الفوج (12/ كوكب) التابع للفرقة (17) بالجيش السوري، منعوا دورية تابعة للاحتلال الأمريكي مكونة من مدرعتين من العبور من خلالهما.

وتابع الضابط بأن الدورية الأمريكية حاولت في البداية عبور حاجز قرية السيباط، وهي آخر نقطة من حماية الفوج من الجهة الشرقية، وبعد منعهم من العبور قاموا باللالتفاف من طريق بلدة “صفيا- بيزارة” ضمن مناطق سيطرة تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، لتلاقي المصير نفسه حيث منعها عناصر حاجز “تل أسود” من العبور أيضاً.