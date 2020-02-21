“البرهان” يفتتح مسجد بحي “جبرة ” بالخرطوم شُيد على نفقة “حميدتي”

التاريخ: 21-فبراير-2020 فى : أخبار 34 مشاهدة افتتح اليوم الجمعة رئيس مجلس السيادة الانتقالي “عبدالفتاح البرهان”، مسجد الزمالك بحي جبرة بالخرطوم، الذي شُيد على نفقة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو”. Advertisements وتحدث “البرهان” عقب الصلاة بحسب موقع صحيفة السوداني، عن فضل تعمير المساجد ودعا لمن قام ببناء المسجد بالخير والبركة. يُذكر أن “حميدتي” يقيم بهذا الحي منذ سنوات ولم يغادره حتى بعد تقلده منصب نائب رئيس المجلس العسكري سابقاً والمجلس السيادة حالياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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