حمدوك يجدد الالتزام بتسهيل دور منظمات العون الإنساني

جدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك التزام الحكومة بتسهيل دور المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب.

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والتقى حمدوك أمس، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة باتريشا دانري المدير الإقليمي للجنة لأفريقيا بحضور وزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين السودان واللجنة في المجال العدلي والإنساني، وأشاد حمدوك بحسب صحيفة الصيحة، بعمل اللجنة المستمر في السودان.

من جانبها، أعربت باتريشا عن سعادتهم بإتاحة حكومة السودان مساحة أكبر للعمل الإنساني بما يسهم في تقديم أكبر قدر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وأكدت حرص اللجنة على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بالشكل المرضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)