خبراء: التأمين الاجتماعي استثمار خاسر للمشتركين

التاريخ: 21-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون انهزام نظام التأمين الاجتماعي واعتبروه استثماراً خاسراً للعاملين. Advertisements وقال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل لمصادر، إن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يكتنفه نوع من الغموض ويقتات من جهد الموظفين. فيما قال الخبير القانوني علي أبو الحسن بحسب صحيفة الصيحة، أن قانون العمل ظالم للموظفين، وطالب بإحداث تغييرات حقيقية في قانون التأمين بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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