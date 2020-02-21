شيد على نفقة "حميدتي".. البرهان يفتتح مسجد بالخرطوم

الجمعة 21 فبراير 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 افتتح اليوم الجمعة رئيس مجلس السيادة الانتقالي “عبدالفتاح البرهان”، مسجد الزمالك بحي جبرة بالخرطوم، الذي شُيد على نفقة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو”، بحسب ما علمت “السوداني الإلكترونية”

وتحدث “البرهان” عقب الصلاة عن فضل تعمير المساجد و دعا لمن قام ببناء المسجد بالخير والبركة. يُذكر أن ” حميدتي” يقيم بهذا الحي منذ سنوات ولم يغادره حتى بعد تقلده منصب نائب رئيس المجلس العسكري سابقا ومجلس السيادة حالياً.

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