الثبات صعب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*بالذات اذا كان في الامور التي تحتاجه
*فالثبات علي المبادئ السامية كالثبات حافيا علي مليون جمرة
*وهو حال الثبات علي المواقف المشرقة والمشرفة
*وهو حال الثبات في الخطوب والحروب
*فالفرسان الصامدون الثابتون لايتزحزحون
*شعارهم دائما لسنا علي الاعقاب تدمي كلومنا
*فرار وهروب مافي
*الثابتون لايعانون الرجفة اطلاقا
*والناس يختلفون في درجات الصمت والصمود والثبات
*فكلما ازدادت الضغوط تنهار الحوائط الاكثر هشاشة بين الحيطان
*ويحفظ التاريخ للاهرامات بقائها في شموخ رغم ضغوط عوامل التعرية آلاف السنين معبرة عن ملوك وزعماء سطروا ذكراهم بأحرف من الحجارة تعبيرا عن حضارة وشموخ
*فلا تكن هشا تسقط مع حوائط السقوط الاولي جراء الضغوط
*كن كتهراقا شامخا رغم تكالب جغرافية الحياة بطقوسها المتخلفة والمختلفة وضغوط رياح الغضب الشيطاني
*اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
*الثبات صعب
*المهم
*كردنة يوصي المعتصمين بعمل برنامج مكثف للاعتصام عشان جاية موجة برد عجيبة والرجل لماداير يفقد شعبو بالتجمد بدار النادي بالذات والبطاطين بقت غالية وفول نوش مابدفي
*ايها الناس
*الحرب وحدها هي مقياس الثبات ومعيار اكتشاف معادن الفرسان
*المهم
*الهروب من الجولة الاولي كالهروب من الجولة الوسطي وزي الهروب من الجولة قبل الاخيرة ولايتميز عن كل ذلك الهروب بعد الحلقة الاخيرة
*كلو في الآخر هروب
*المهم
*تموينيا مافي جديد
*معاناتيا مافي جديد
*سياسيا مافي جديد
*تنظيميا مافي جديد
*ولكن الجديد في طمأنينة شعبية واثقة وراسخة في الاعماق لكنها ليست عميقة
*يكون ياربي ثقة ام استسلام لمعاناة تقهر فينا تلتين سنة
*ولا نكون دايما
*متعويييييدة
*ده كلو كوم
*لكن بالحاصل
*المريخ في فتيل
*وصاحب العقل يميز
*والتحالف مع عدو الامس مابصنع حلف تثق فيه
*والاستغناء عن الحبيب القديم مردود عليه بقول الشاعر
*نقل فؤادك حيث شئت من الهوي
*ما الحب الا للحبيب الاول
*آل ايه
*جات الحزينة تفرح ما لأتلهاش مطرح
*اعملوا نجمة علي كلامي ده
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*اهو عايشين
*مابين زقلونا وصابرين
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال لايفرح لما يحدث داخل المجلس الا عدو الكيان….انتوا عملنا شنو في موضوع الكيان الصهيوني؟؟؟؟
والي لقاء
سلك
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