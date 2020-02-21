الثبات صعب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بالذات اذا كان في الامور التي تحتاجه

*فالثبات علي المبادئ السامية كالثبات حافيا علي مليون جمرة

*وهو حال الثبات علي المواقف المشرقة والمشرفة

*وهو حال الثبات في الخطوب والحروب

*فالفرسان الصامدون الثابتون لايتزحزحون

*شعارهم دائما لسنا علي الاعقاب تدمي كلومنا

*فرار وهروب مافي

*الثابتون لايعانون الرجفة اطلاقا

*والناس يختلفون في درجات الصمت والصمود والثبات

*فكلما ازدادت الضغوط تنهار الحوائط الاكثر هشاشة بين الحيطان

*ويحفظ التاريخ للاهرامات بقائها في شموخ رغم ضغوط عوامل التعرية آلاف السنين معبرة عن ملوك وزعماء سطروا ذكراهم بأحرف من الحجارة تعبيرا عن حضارة وشموخ

*فلا تكن هشا تسقط مع حوائط السقوط الاولي جراء الضغوط

*كن كتهراقا شامخا رغم تكالب جغرافية الحياة بطقوسها المتخلفة والمختلفة وضغوط رياح الغضب الشيطاني

*اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

*الثبات صعب

*المهم

*كردنة يوصي المعتصمين بعمل برنامج مكثف للاعتصام عشان جاية موجة برد عجيبة والرجل لماداير يفقد شعبو بالتجمد بدار النادي بالذات والبطاطين بقت غالية وفول نوش مابدفي

*ايها الناس

*الحرب وحدها هي مقياس الثبات ومعيار اكتشاف معادن الفرسان

*المهم

*الهروب من الجولة الاولي كالهروب من الجولة الوسطي وزي الهروب من الجولة قبل الاخيرة ولايتميز عن كل ذلك الهروب بعد الحلقة الاخيرة

*كلو في الآخر هروب

*المهم

*تموينيا مافي جديد

*معاناتيا مافي جديد

*سياسيا مافي جديد

*تنظيميا مافي جديد

*ولكن الجديد في طمأنينة شعبية واثقة وراسخة في الاعماق لكنها ليست عميقة

*يكون ياربي ثقة ام استسلام لمعاناة تقهر فينا تلتين سنة

*ولا نكون دايما

*متعويييييدة

*ده كلو كوم

*لكن بالحاصل

*المريخ في فتيل

*وصاحب العقل يميز

*والتحالف مع عدو الامس مابصنع حلف تثق فيه

*والاستغناء عن الحبيب القديم مردود عليه بقول الشاعر

*نقل فؤادك حيث شئت من الهوي

*ما الحب الا للحبيب الاول

*آل ايه

*جات الحزينة تفرح ما لأتلهاش مطرح

*اعملوا نجمة علي كلامي ده

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*اهو عايشين

*مابين زقلونا وصابرين

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال لايفرح لما يحدث داخل المجلس الا عدو الكيان….انتوا عملنا شنو في موضوع الكيان الصهيوني؟؟؟؟

والي لقاء

سلك