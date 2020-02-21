إطلاق نار كثيفة على عضو لجان المقاومة بكافوري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم منسق لجان المقاومة بحي كافوري عضو لجان المقاومة المركزية ببلاغ امام نيابة بحري، افاد في شكواه بأن (3) مجهولين اعتدوا عليه بسلاح ناري وقاموا باقتياده بعربة الى منطقة المزارع ببحري ومن ثم ضربوه وقاموا بنهب مبلغ وهاتفه، ثم تخلصوا منه بالمزارع. وافاد المجني عليه بان المتهمين كانوا يرتدون زياً ملكياً وانهم سألوه عدة اسئلة وطلبوا منه معلومات وانه حينما كذب عليهم ارهبوه بالسلاح واخبروه بمعلوماته الحقيقية وفاجأوه بتلاوة اسمه كاملاً ومقر سكنه وادلوا له بمعلومات عن اشخاص آخرين رفاقه بلجان المقاومة ومن ثم تخلصوا منه. واشار الى انه كان في طريقه من المقهى الى منزله حينما وقع الحادث وذلك عقب صلاة المغرب ببضع دقائق. وفي السياق، دونت النيابة بلاغاً واحالت المجني عليه وعريضته الى قسم شرطة دائرة الاختصاص .