إطلاق سراح رئيس نادي المريخ سوداكال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت سلطات سجن كوبر أمس سراح رجل الأعمال آدم عبد الله سوداكال ورئيس نادي المريخ. وقالت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الجمعة”، إنّ عددًا من السيارات كانت في انتظار خروج سوداكال من سجن كوبر.

وكان آدم عبد الله الشهير بـ”سوداكال” يواجه بلاغًا مدونًا ضده من قبل شركة الرحمة العالمية القابضة والتي تتهمه فيه بالاحتيال عليها ونيل أكثر من”1.5″ مليون جنيه، بعد اتفاقه معها بالدخول في شراكة في شركة أدوية.

واتفقت مع سوداكال على تمويل إنشاء مصنع أدوية غير أنّه اختفى عن الأنظار مما دفعها لتدوين بلاغٍ ضده. وبعد اكتمال التحريات وجهّت له النيابة تهمة تحت المادة”178″ من القانون الجنائي التي تتعلّق بالاحتيال وأحالت الملف إلى المحكمة للفصل فيه.