الدقير: ممارسة استبدادية لا تليق بسودان ما بعد الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: غرّد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير مستنكراً “قمع المواكب السلمية بالهراوات وقنابل الغاز”، ووصفها بأنها “ممارسة استبدادية لا تليق بسودان ما بعد الثورة”. وأضاف الدقير على تويتر تعليقاً على أحداث الخميس (20 فبراير 2020م): “المواكب السلمية هي التي أسقطت النظام السابق ونصّبت السلطة الانتقالية .. ينبغي على هذه السلطة أن تنظم وتحمي حرية التعبير لا أن تعتدي عليها.يجب التحقيق فيما حدث والمحاسبة عليه”.

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