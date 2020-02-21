بالفيديو: بيان الحكومة حول احداث كوكب رد الجميل للقوات المسلحة امس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندلعت مواجهات في العاصمة الخرطوم، امس الخميس عقب إطلاق الشرطة غازا مسيلا للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم.

واصدر مجلس الوزراء بياناً في الساعات الاولى من صباح اليوم حول الاحداث التي شهدتها العاصمة امس، حيث اكد البيان علي حق التظاهر وتنظيم المسيرات، كما اكد على ان شركاء الفترة الانتقالية حريصون علي احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن أرائهم ومواقفهم.

وادان البيان الاستخدام المفرط للعنف ضد الجماهير مما نتج عنه اصابات مختلفة، واعلن مجلس الوزراء عن فتح تحقيق في ما جرى لمحاسبة المخطئين.

نص البيان :

شهدت شوارع الخرطوم اليوم مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيريه مرفوعه لاجهزة الحكم الانتقالي، وهي ممارسة معتادة، اكتسب الشعب السوداني وقواه الجماهيرية حق القيام بها عبر تضحياته ونضالته العظيمة الا انها انتهت باعمال عنف واصيب فيها نفر عزيز من المواطنين السودانيين .

ويهمنا هنا باسم شركاء الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) التأكيد علي حرصهم علي الارادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى شعبنا عبر ثورة جماهيرية شهد لها العالم اجمع، وان صيانة وحماية مكتسبات الثورة وعلي راسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن ارائها ومواقفها هو موقف اصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية .

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لقد صاحب احداث اليوم إستخدام مفرط للعنف ضد الجماهير نتج عنه اصابات مختلفة ويجري متابعة توفير الرعاية الصحية للجرحى بالمستشفيات . ويجد استخدام العنف المفرط إدانه كاملة منا وسيتم التحقيق في ما جرى ومحاسبة المخطئين .

إننا إذ نؤكد مرةً اخرى علي إحترام حق الجماهير في التعبير السلمي بما في ذلك تنظيم المسيرات والمواكب فاننا في نفس الوقت ندعوا جماهير شعبنا ان تنتبه الي مخططات بعض القوى التي تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية وإستغلالها في إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى . ونحن على ثقة كاملة ان قوى الثورة تدرك هذه المخططات وهي قادرة علي التصدى لها .

نؤكد مرة اخرى ان اجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وارائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية ، كما ان المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائماً محل اهتمامها ومحور عملها .

التحية والتقدير لجماهير شعبنا وقواها الحية ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة تنظيماتها. عاجل الشفاء للجرحى والمصابيين.