لجنة مفصولي “كنانة” تطالب وزير التجارة بتنفيذ مطالبها

التاريخ: 21-فبراير-2020
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طالبت لجنة مقاومة مفصولي شركة سكر كنانة، وزير الصناعة والتجارة بتنفيذ المطالب التي قالت إنه تم الاتفاق عليها سابقاً، والمتمثلة في إرجاع المفصولين الثوريين للعمل في يوم 18 فبراير 2020م ومعالجة مفارقات الاجور وإعادة هيكلة الشركة.
وقالت اللجنة في مذكرة سلمتها لوزير التجارة والصناعة أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن الأيادي المخربة في الشركة قامت بملء الوظائف التي شغرت بالفصل، وأكدت عدم إرجاعهم حتى وإن توقف المصنع تماماً – حسب قولها – وأضافت أن المفصولين تعسفياً من الشركة هم من أهل المنطقة وأن الوضع ينذر بخطورة في المستقبل.
وطالبت المذكرة مجلس السيادة ووزير الصناعة والتجارة وقوى الحرية والتغيير بالتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته “عبث الدولة العميقة” بشركة سكر كنانة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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