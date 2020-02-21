اختطاف شاحنة (zs) بشرق دارفور

اختطف مجهولون شاحنة (zs) بمنطقة الرقيبات بوحدة سماحة الإدارية بولاية شرق دارفور.

واتهم شهود عيان سائق الشاحنة البيضاء التي لا تحمل صندوق، السائق بتدبير الاختطاف، وتتبع أهالي المنطقة أثرها، وبحسب صحيفة الصيحة، فإن مالك الشاحنة دون بلاغاً بقسم شرطة بحر العرب.

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وقال المدير التنفيذي لوحدة سماحة الإدارية أبو بكري بحري إسماعيل إن ظاهرة اختطاف المركبات بالوحدة اختفت منذ ثلاث سنوات، وأضاف “إلا إن هذا الأخير يعيد الأحداث للواجهة مجدداً”، فيما طمأن باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وناشد المواطنين بالمساعدة في الإبلاغ عن الشاحنة التي عبرت حدود رئاسة المحلية الشمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)