“البعث” يدعو أحزاب “قوى الحرية” لتكون جزءاً من حراك الثوار لتجنيب البلاد الفوضى

دعا رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين “قوى الحرية والتغيير”، أن تكون جزءاً من الحراك الذي دشنه الثوار أمس في موكب مليونية تتويج أبطال الجيش حتى تتجنب البلاد مرحلة الدخول الى الفوضى، وفي الأثناء استنكر الحزب الشيوعي قمع الاحتجاجات التي حدثت في الموكب التي أصيب على إثرها عدد من الثوار.

وقال رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين بحسب موقع صحيفة الجريدة: على قوى الحرية والتغيير أن تكون جزءاً من الحراك الذي دشنه الثوار أمس في موكب مليونية تتويج أبطال الجيش حتى تتجنب البلاد مرحلة الدخول الى الفوضى.

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وأردف: ما حدث كان متوقعاً في ظل الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وأكد رفضهم لاستخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين السلميين مما دفعهم للرجوع لاستخدام المتاريس، واعتبر أنه رد فعل طبيعي من المتظاهرين، وفي تعليقه على الشعارات والمطالب التي هتف بها الثوار في الموكب، أكد أنها تمثل جوهر مطالب ثورة ديسمبر، وشدد على ضرورة هيكلة القوات المسلحة وبقية المؤسسات التي قام النظام البائد بتلويثها.

وأعلن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار رفضهم بشدة للعنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين، وقال إن الوثيقة الدستورية كفلت للجميع حق التظاهر والتعبير عن آرائهم، بشكل سلمي، وقطع بأن القوات النظامية لازالت تتعامل بعقلية النظام البائد، وشدد على ضرورة عدم تكرار ذلك من قبل مؤسسات حكومة الثورة، وطالب كرار بتقديم قيادات الشرطة التي أعطت الأوامر للقوات بتفريغ المتظاهرين للمحاكمة فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)