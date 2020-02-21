استمرار انخفاض درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بالإنخفاض التدريجي في شمال ووسط وغرب البلاد، بينما ترتفع ارتفاعاً طفيفاً في بقية الأجزاء الأخرى السبت المقبل، مع تأثر بعض المناطق من البلاد بالغبار المثار.

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وذكر تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(48) ساعة المقبلة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت بمدينة القضارف وسجلت (38) درجة مئوية وأدناها بمدينة دنقلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)