اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استمرار انخفاض درجات الحرارة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-فبراير-2020

57 مشاهدة

استمرار انخفاض درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بالإنخفاض التدريجي في شمال ووسط وغرب البلاد، بينما ترتفع ارتفاعاً طفيفاً في بقية الأجزاء الأخرى السبت المقبل، مع تأثر بعض المناطق من البلاد بالغبار المثار.

Advertisements

 

وذكر تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(48) ساعة المقبلة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت بمدينة القضارف وسجلت (38) درجة مئوية وأدناها بمدينة دنقلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار انخفاض درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا