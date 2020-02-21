“قوى الإجماع”: الوصول للسلام بـ(الجولات) وليس (المسارات)

التاريخ: 21-فبراير-2020
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استبعدت “قوى الإجماع الوطني” أن يقود التفاوض على أساس “المسارات” إلى نتائج تفضي للسلام، وقالت إن الوصول للسلام يكون على أساس “الجولات”.
وقالت الهيئة العامة لـ”قوى الإجماع الوطني” في بيان أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها تعلي كثيراً من قيمة الوصول للسلام باعتباره قضية مركزية للشعب.
وأكدت الهيئة أنهم ينتظرون من حركات الكفاح المسلح أن يكون الحوار بين أبناء الوطن الواحد وليس تفاوضاً، لأن الجميع في ذات الضفة بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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