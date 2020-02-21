استئناف صادرات الثروة الحيوانية

التاريخ: 21-فبراير-2020
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أعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين أبشر، عن بدء صادر الثروة الحيوانية بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب حمى الوادي المتصدع.
وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن تصدير (10) آلاف رأس من الضأن إلى سلطنة عمان عبر شركة وادينا، وأعلن عن انطلاق صادرات من اللحوم الحية والمذبوحة إلى السعودية خلال أيام.
وقال الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الوزارة تعمل على تطوير الصادرات عبر التقانات والسياسات، وأضاف أنها المخرج للسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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