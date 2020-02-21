الدولار يوالي الصعود في السوق الموازي

واصلت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع في السوق الموازي مقابل الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع، وتوقف الدولار عند (105) جنيهات.

وأفاد متعاملون في السوق الموازي مصادر، أن الدولار كان قد بلغ (103) جنيهات قبل يومين لكنه صعد أمس إلى (105) كأعلى رقم يصله على الإطلاق.

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وأرجع المتعاملون الارتفاع بحسب صحيفة آخر لحظة، لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة لأغراض السفر والعلاج بالخارج، ومقابلة التزامات العمرة، وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية حال استمرار الطلب بشكله الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)