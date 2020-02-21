النيابة: لم نشطب البلاغات ضد مأمون حميدة

التاريخ: 21-فبراير-2020
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قطعت النيابة العامة بأنها لم تشطب البلاغات الموجهة ضد وزير الصحة السابق في ولاية الخرطوم مأمون حميدة، وقالت إن البلاغات لا تزال مفتوحة، وأنها أطلقت سراحه لاستيفائها جميع فترات إبقائه بالحبس القانوني.
وأوضحت النيابة في تعميم أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، أن مأمون حميدة يواجه عدة اتهامات في دعاوى جنائية في النيابات المختلفة.
وكشفت النيابة أنها حظرت حميدة عن السفر وحجزت جميع ممتلكاته، وأعلنت أنها أطلقت سراحه بعد أن توفر ضامن كفء ومقيم داخل دائرة الاختصاص، وجزمت أن إطلاق سراحه بالضمان لا يعني شطب البلاغات في مواجهته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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