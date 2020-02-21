الحكومة تتعهد باجراء تحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المحتجين

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الجمعة 21 فبراير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أكدت الحكومة السودانية حرصها على ضمانة حق المواطنيين في التعبير السلمي وحماية المسيرات والمواكب السلمية.
وشهدت الخرطوم أمس احتجاجات واسعة، استخدمت الشرطة العنف المفرط لقمعها،مما ادى إلى وقوع عشرات الاصابات والاختناقات.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، المواطنيين للانتباه لمخططات بعض القوى تسعى لاستغلال المسيرات السلمية لأحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحوالفوضى.
وأضاف في (البيان) صدر في الساعات الاولى من صباح اليوم (الجمعة) إن الحكومة على ثقة كاملة أن قوى الثورة تدرك هذه المخططات وهى قادرةعلى التصدي لها.
ودانت الحكومة إستخدام مفرط للعنف ضد الجماهير وسيتم التحقيق فيما جرى ومحاسبة المخطئين.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير، قد طالبت الحكومة بمساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة.
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