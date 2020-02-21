وزير الثروة الحيوانية ل: تصدير أكثر من (10) ألف رأس من الماشية اليوم الجمعة

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الخليج 365 :
أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله في تصريح لـ “باج نيوز” أنه سيتم اليوم “الجمعة” تصدير أكثر من عشرة ألف رأس من الضان إلى سلطنة عمان، من ميناء سواكن.
وأبدى علم الدين أمله بأن تكون بداية وفاتحة خير لاستمرار الصادر الحي إلى معظم دول الخليج وكل البلدان.
وكان قد اتخذت الحكومة السودانية إجراءات احترازية بوقف صادر الماشية في أعقاب تقارير عن تفشي حمى الوادي المتصدع.
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