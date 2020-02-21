البنك الزراعي يخصص مبلغاً لشراء المخزون الاستراتيجي من القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن البنك الزراعي السوداني عن تخصيص 5 مليار جنيه لشراء المخزون الاستراتيجى من محصول القمح.

وأشار المدير العام للبنك الزراعي السودانى عبد الماجد خوجلى لدى لقائه اليوم بوالى ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال الزيارة التى تقوم بها للولاية إلى اكتمال الترتيبات لإنجاح موسم الحصاد من خلال توفير 30 ألف بالة خيش لمقابلة احتياجات الحصاد سيتم توزيع 5,5 ألف بالة فورا لولايات (الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأزرق) إضافة لتوفير جوالات بلاستيك بمواصفات خاصة ومتينة، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأشاد والى ولاية الجزيرة بالجهود الكبيرة، للبنك الزراعي لإنجاح زراعة محاصيل العروض الشتوية بمشروع الجزيرة من خلال توفير التمويل اللازم عبر إدارة مشروع الجزيرة والتمويل المباشر وتأمين التقاوى وانسياب سماد اليوريا والداب فى الوقت المناسب.

ودعا صبير إلى تضافر جهود الدولة والولاية لأحداث نهضة شاملة بمشروع الجزيرة لتأمين الغذاء لكل أهل السودان وتصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الجزيرة مؤهلة لغذاء العالم، داعيا لضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي القادم بتجاوز عقبات الموسم الحالى وتعزيز الايجابيات.

من جانبه دعا المدير العام للبنك الزراعي حكومة الولاية لمضاعفة الجهود للحد من تهريب القمح ووضعه تحت سيطرة الدولة لتأمين الخبز للمواطنين والحد من شراء أصحاب بعض المطاحن للقمح.

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وكشف مدير عام البنك الزراعي أن جملة تمويل العروة الشتويه بلغ 5 مليار جنيه لمساحة 410 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 155 ألف فدان تمويل فردى 255 ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة ، لافتا إلى أن جملة تمويل الموسم الماضى لكل السودان بلغ 19 مليار جنيها.

فيما أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة عمليات حصاد القمح التى تبشر بإنتاجية عالية تصل فى المتوسط لعدد 14 جوال للفدان، مشددا على ضرورة تأمين السيولة والخيش وإعلان السعر التركيزى للقمح المجزى للمزارعين .

الى ذلك عبر مدير عام عمليات الرى بوزارة الرى الموارد المائية عن إشادته بالجهود التى بذلتها اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالجزيرة وتذليل كل العقبات التى اعترضت الموسم الزراعي فى الرى والتمويل وكافة الإحتياجات ، لافتا الى ضرورة تكوين لجنة للإعداد المبكر للموسم الزراعي المقبل .

ودعت د. توحيده بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة البنك الزراعي لضرورة تكملة تمويل كهربة المشاريع الزراعية وإدخال الطاقة الشمسية فى المناطق البعيدة والعمل على تمويل مزارعى القطاع المطرى والبستانى .

ودعا الرشيد عثمان المدير العام للبنك الزراعي قطاع الجزيرة لضرورة التوسع فى مساحات القطن بمشروع الجزيرة ووضع رؤية لكيفية دخول الموسم الزراعي القادم وأشار للتدابير التى وضعها البنك الزراعي لتنويع الأنشطة وأكد على أهمية قيام إدارة مختصه بالبنك للزراعة المطرية.