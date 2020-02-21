هلال الأبيض يقفز إلى المركز الثالث

الخليج 365 :

حقق هلال الأبيض الفوز على أهلي شندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الخميس” بملعب”ِشيكان” ضمن المرحلة الرابعة من النصف الثاني للدوري الممتاز.

وارتقى الفريق الشهير بـ”التبلدي” إلى المركز الثالث بعد حصوله على”35″ نقطة.

وفي المقابل، بقي أهلي شندي في نقاطه الـ”29″.

وحسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة الشرطة القضارف وضيفه الأهلي مروي والتي جرت أفي بطولة الدوري الممتاز ضمن المرحلة الرابعة من النصف الثاني.

وكان الأهلي مروي قد تقدّم بالهدف الأول عن طريق كولينا، قبل أنّ يدرك الشرطة التعادل قبل نهاية اللقاء عن طريق مناضل.

ووصل ممثل القضارف إلى النقطة الـ”17″، فيما حاز ممثل مروي على النقطة الـ”27″.