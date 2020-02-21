الشرطة تقمع موكب مليونية رد الجميل للقوات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الآف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بعودة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين انحازوا لثورة ديسمبر المجيدة وتم فصلهم وايقافهم من الخدمة . وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى مليونية تتويج الأبطال ورد الجميل لمنسوبي القوات المسلحة الذين وقفوا وحموا الثوار أثناء الثورة.

وقامت قوات الشرطة باطلاق البمبان في شوارع القصر والجمهورية والسيد عبد الرحمن والحرية والشوارع الفرعية بوسط الخر طوم .

وشهدت الشوارع حالات كر وفر بين العسكر والمحتجين حيث رد المتظاهرون على قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها عليهم الشرطة بالحجارة وقامو بتتريس بعض الشوارع .

وردد المتظاهرون الهتافات المنادية بارجاع مفصولي القوات المسلحة. المادة السابقة جامعة السودان تسحب درجات علمية فخرية لقادة في النظام البائد على رأسهم على عثمان وهارون المقالة القادمة هلال الأبيض يقفز إلى المركز الثالث

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