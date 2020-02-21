جامعة السودان تسحب درجات علمية فخرية لقادة في النظام البائد على رأسهم على عثمان وهارون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سحبت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،درجات علمية فخرية من عدد من رموز النظام البائد، لعدم تطابق أسباب منحها، وفق اللائحة الداخلية لعام 2016.

وكان مدير الجامعة، البروفيسور. عوض سعد حسن، شكل لجنة لمراجعة في الدرجات العلمية الفخرية التي منحت لعدد من الشخصيات.

وصادق المجلس عمداء الجامعة (الخميس) على سحب الدرجات الفخرية من النائب الأول السابق للرئيس المخلوع، علي عثمان محمد طه، محمد الشيخ مدني، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسن، ووالي جنوب شمال كردفان، أحمد محمد هارون.

وقالت الجامعة ان أسباب سحب هذه الدرجات تعود لعدم تطابق أسباب منح الدرجة بل تنطبق عليهم أسباب سحب الدرجة، كما سحبت الجامعة الدرجات الفخرية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سمية محمد أحمد أبوكشوة، علي عمر إبراهيم فرح، وعطيات مصطفى عبد الرحيم لعدم تطابق الأسباب التي تمنحها.