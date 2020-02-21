- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يخوض فريق الكرة بنادي الهلال في السادسة من مساء اليوم بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” الحصة التدريبية الختامية استعدادًا لجولة الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز.
وسيعمل المدرب الوطني ـ الفاتح النقرـ على تجهيز التشكيلة التي سيلعب بها في لقاء السبت.
وكان النقر قد ركّز في التمارين السابقة على رفع معدلات اللياقة البدنية بجانب تصحيح أخطاء لقاء الأهلي العطبراوي.
وسيواجه”الأزرق” السبت القادم نظيره الأمل عطبرة في مباراةٍ يخطّط فيها إلى الثأر بعدما خسر ذهابًا بعطبرة.
وكان تدريب الهلال قد شهد عودة اللاعب جمال سالم بعدما تغيّب عن التدريبات بسبب مطالبته بمستحقاته المالية، فيما عاد اللاعب يونس الطيب إلى التمارين.
يشار إلى أنّ القطاع الرياضي قرّر دخول الفريق معسكرًا مغلقاً تأهبًا لجولة الدوري الممتاز أمام الأمل عطبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يؤدي مرانه الرئيسي بملعبه للأمل عطبرة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.