الهلال يؤدي مرانه الرئيسي بملعبه للأمل عطبرة الليلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخوض فريق الكرة بنادي الهلال في السادسة من مساء اليوم بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” الحصة التدريبية الختامية استعدادًا لجولة الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز.

وسيعمل المدرب الوطني ـ الفاتح النقرـ على تجهيز التشكيلة التي سيلعب بها في لقاء السبت.

وكان النقر قد ركّز في التمارين السابقة على رفع معدلات اللياقة البدنية بجانب تصحيح أخطاء لقاء الأهلي العطبراوي.

وسيواجه”الأزرق” السبت القادم نظيره الأمل عطبرة في مباراةٍ يخطّط فيها إلى الثأر بعدما خسر ذهابًا بعطبرة.

وكان تدريب الهلال قد شهد عودة اللاعب جمال سالم بعدما تغيّب عن التدريبات بسبب مطالبته بمستحقاته المالية، فيما عاد اللاعب يونس الطيب إلى التمارين.

يشار إلى أنّ القطاع الرياضي قرّر دخول الفريق معسكرًا مغلقاً تأهبًا لجولة الدوري الممتاز أمام الأمل عطبرة.