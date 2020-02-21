صعود مخيف للدولار في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية صعودها المخيف في السوق الموازي في ختام الأسبوع، وتم تداول الدولار بواقع (105) جنيهات. وسجل سعر البيع الريال السعودي (27.7) جنيهاً والدرهم الإماراتي (28.5) جنيهاً بينما بلغ اليورو (120) جنيهاً. وأرجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة لأغراض السفر والعلاج بالخارج ومقابلة إلتزامات العمرة. وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية حال استمرار الطلب بشكله الحالي.

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