شعبة وكالات السفر: تراجع حركة الطيران لارتفاع سعر العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الأمين العام لشعبة وكالات السفر محجوب المك عن تراجع في حركة الطيران وموسم العمرة بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وأشار المك في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة” إلى ارتفاع سعر السفر إلى المملكة العربية السعودية عبر البحر إلى”13.500″ جنيه، وسعر التأشيرة إلى”800″ جنيه.

وفي السياق، كشف صاحب وكالة سفر عن تراجع في حركة الطيران بنسبة”80%”، مؤكّدًا أنّ ارتفاع أسعار العملات الأجنبية انعكس سلبًا على حركة السوق.