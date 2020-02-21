- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الأمين العام لشعبة وكالات السفر محجوب المك عن تراجع في حركة الطيران وموسم العمرة بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وأشار المك في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة” إلى ارتفاع سعر السفر إلى المملكة العربية السعودية عبر البحر إلى”13.500″ جنيه، وسعر التأشيرة إلى”800″ جنيه.
وفي السياق، كشف صاحب وكالة سفر عن تراجع في حركة الطيران بنسبة”80%”، مؤكّدًا أنّ ارتفاع أسعار العملات الأجنبية انعكس سلبًا على حركة السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة وكالات السفر: تراجع حركة الطيران لارتفاع سعر العملات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.