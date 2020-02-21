مأزق جديد للاتحاد السوداني.. الفيفا يهدد مباريات المنتخب الاول بـ «النقل الخارجي»

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجد الاتحاد السوداني نفسه في مأزق، مع زيارة وفد الاتحاد الدولي «فيفا»، ونظيره الأفريقي، بسبب ملاحظات دوّنت على الملاعب في السودان، وهو ما يهدد بنقل مباريات المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات أمم أفريقيا 2021 خارج السودان، حيث بات الاتحاد المحلي مطالبا بتفادي هذه السلبيات بجدية.

الملاحظات أتت على العديد من النقاط مثل مخرج طوارئ للجمهور، وإنشاء غرفة مراقبة، خدمات للجمهور، وهناك ملف الإضاءة لبعض الملاعب غير مطابقة للمواصفات وهو من أهم النقاط، إضافة إلى ملاحظات على قاعات المؤتمرات الصحفية.

وأكد حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، في تصريحات إعلامية أن المنتخبات السودانية والأندية المشاركة خارجيًا، مهدّدة بخوض أي مباراةٍ لها خارج البلاد، حال عدم تنفيذ المطالب، التي تم رفعها مؤخرًا لعدم مطابقة الاستادات للمواصفات الرسمية، ونبه إلى خطورة الأمر.

وعقد كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني اجتماعًا مع جهات سيادية عليا، لبحث الخروج من الأزمة وتجنّب الأضرار التي تهدد المشاركات السودانية، وطالب شداد بضرورة تدخل الدولة، بعد تكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد عامر عبدالرحمن لمتابعة تأهيل وجاهزية الملاعب لاستضافة المباريات القادمة وفق المعاير المحددة.