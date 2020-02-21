إستئناف تصدير الماشية بعد توقف دام 4 أشهر

الخليج 365 :

أعلنت الحكومة السودانية أنها استأنفت الخميس، تصدير الماشية الحية بعد توقف دام نحو 4 أشهر، بسبب الكشف عن مرض حمى الوادي المتصدّع.

وقال وزير الثروة الحيوانية، علم الدين أبشر، إن استئناف التصدير بدأ بـ10 آلاف رأس من الضأن إلى سلطنة عُمان بواسطة شركة “وادينا”، مشيراً إلى أن السلطنة طلبت أكثر من ذلك العدد بكثير.

وأوضح وزير الثروة الحيوانية أن إعادة التصدير بمثابة بشرى للشعب السوداني والمصدرين، وأن الصادرات الحية ستعود أكثر قوة وستنطلق إلى السعودية قريباً، متعهداً بالعمل بكل جد من أجل النهوض بصادرات الثروة الحيوانية، حية ومذبوحة.

الجدير بالذكر، أعلنت السلطات الصحية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019 ظهور مرض حمى الوادي المتصدّع التي أدت إلى نفوق أعداد من الحيوانات، لتعلن بعدها عدد من الدول ومن بينها السعودية ومصر، حظر استيراد الماشية من السودان.