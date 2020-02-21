استمرار التآمر الاسرائيلي على العراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان سقط دكتاتور العراق صدام حسين واسرائيل تجد نفسها فى تحد كبير يفرض عليها السيطرة على هذا البلد الهام والعمل على محاربة ابنائه الشرفاء الذين يريدونه ركنا ركينا فى محور المقاومة وعنصرا فاعلا فى مقارعة الاستكبار والوقوف بوجهه ومناصرة المستضعفين وتأييدهم ، وليست هناك قضية اكثر وضوحا وأشد بيانا فى هذا الجانب من مظلومية الشعب الفلسطينى ولهذا السبب يرى العديدون ان التآمر الاسرائيلى على العراق كان وما زال وسيظل جاهدا لمنع هذا البلد من الاستقلال بقراره وان يكون تحت عينهم ويعملون على تنصيب حكومة تخضع لهم وتكون منصاعة لامريكا واسرائيل وتسير على درب الاخرين فى المنطقة التابعين بالكامل للامريكى والصهيونى لذا فان الجهد الاسرائيلى سيتضاعف لجعل الاوضاع فى العراق تمضى لصالحه ، وفى هذا السياق نفهم صناعة داعش ونستوعب العمل الاستخبارى الكبير لاثارة الفتنة الطائفية فى بلد عرف بالتعايش إلتأم بين كل مكوناته على مر العصور ، ونفهم ايضا الهجمة الشرسة والمنظمة المتواصلة سياسيا واعلاميا على الحشد الشعبى اضافة الى ذلك نفهم الدور

الامريكى القذر الذى ظل مستمرا فى التآمر والكيد للعراق سرا وجهرا لكن وعى العراقيين وصمودهم وقراءتهم السليمة للاحداث هى التى تجعل كل المؤامرات تتكسر وتتفتت ويتم افتضاح الدور الخبيث للاعداء ظاهرين ومستترين .

ولابد للعراقيين ان يعوا جيدا ان العدو الصهيونى لن يكف عن تآمره عليهم وكيده لهم وقد بدأ الصهاينة الآن يجهرون بما كان يقال فى الماضى سرا فقد اكد رئيس اركان الجيش الاسرائيلى افيف كوخافى ان تل ابيب تعول على نشوب حرب اهلية قريبا فى العراق مشيرا الى ان القوات الاسرائيلية ستنفذ اثناءها ضربات داخل الاراضى العراقية ، ولم يشر كوخافى الى الجهات التى ستؤجج هذه الحرب والتى لم يتحدث عنها غيره من قبل مؤكدا ان اسرائيل ستضرب بنية الدولة أو الكيان الذى سيسمح لجهات معادية لاسرائيل بالتموضع والعمل هناك .

انها احدى الخطط الاسرائيلية لضرب العراق وايقاف تصديه للاستكبار والصلف الصهيو امريكى وتآمر بعض دول الاقليم ممن ياتمرون بأمر ترامب ونتنياهو وينتهون بنهيه ، وان ينس العراقيون فلن ينسوا السبهان وحربه السافرة عليهم فليحذر العراق واهله من اسرائيل وادواتها وينتبهوا لخطورة مايجرى التخطيط له للاضرار بالبلد واهلها .