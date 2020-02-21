شركاء متشاكسون يهددون استقرار البلد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طالما تابع الناس الخلاف المستعر بين مكونات الحكم الذى ظل يخبو ثم يعلو ثم يعود ليخبو وهكذا ، والناس تراقب مايجرى مستغربة فى هؤلاء الشركاء المتشاكسون الذين يصطرعون يوما بعد يوم غير عابئين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اذ عليهم مراعاة اوضاع البلد واخراجها من الحالة المزرية التى تمر بها الان.

لو اتجهنا لايراد عدد المرات التى اصطرعت فيها مكونات الحكم وبارزت بعضها لكثر الكلام لكننا سنشير فقط الى محطات خلافية كشواهد على عدم التواؤم بين الشركاء الذين يصدق عليهم وصف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ولابد ان نشير الى محاولات الاستقطاب الحاد وتسابق مكونى الحكم (عسكرى ومدنى) على كسب ساحات وسعى كل واحد منهما لهزيمة الاخر وتقزيمه وماشهدته البلاد من نشاط محموم سواء فى ميادين الاعتصام من جبهة المدنيين أو الحراك والتحشيد الذى ابتدره البرهان وحميدتى وسعيهما لكسب المزيد من نقاط القوة عبر اللجوء الى العديد من الجهات كالادارة الاهلية والطرق الصوفية وبعض المنظمات الشبابية كل ذلك كان فى اطار التسابق المحموم بين الطرفين الى ان جاءت مليونية الثلاثين من يونيو وحسمت الخيار واجبرت العسكر فدخل الطرفان فى مفاوضات صعبة جدا ومتعثرة وكادت ان تتوقف نهائيا اكثر من مرة الى ان توجت باتفاق ظاهره قبول الكل به وباطنه كيد كل طرف للاخر وتآمره عليه وكل ينتظر السانحة المناسبة لينقض على الاخر ، واثناء هذا التجاذب والتناحر جرت كثير من الاحداث وكانت الخلافات تطفو الى السطح حينا ويتم اطفاءها والتغطية عليها احيانا كثيرة الى ان جهر المكون المدنى ممثلا فى الحاضنة السياسية للحكومة برأيه المعارض والرافض بشده للموازنة المتضمنة رفع الدعم عن الوقود والقمح وخضعت الحكومة بشقيها العسكرى والمدنى لضغط قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ومر الأمر كما اراداه ثم عاد الصراع حوله مرة اخرى وما المؤتمر الصحفى الاخير للدكتور محمد ناجى الاصم إلا شاهد آخر على احتدام الصراع بين الحكومة وحاضنتها ، وفى هذا السياق يندرج التوجه القوى لبعض منسوبى الحرية والتغيير الى تحشيد راى ضد وزير المالية والدعوة لاقالته والعمل على جعل جهات عدة تتبنى هذا الرأى .

واذا اعتبرنا كل هذه شواهد على ماقلنا فان دعوات تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير الى التظاهر ضد حكومتهما تكفى لوحدها على التدليل على عمق الخلاف بينهم وقد شهدنا مسيرة اصلاح المسار واللهجة الحادة التى اكتنفتها واصرار المحتجون على تسليم مذكرتهم للسيد حمدوك وليس ممثله الذى جاءهم وردوه ، اما مظاهرة أمس الخميس التى كانت كبيرة ووسيعة وتوزعت على اكثر من منطقة وقابلتها الشرطة بعنف زائد والمفروض ان النظام ديموقراطى والتظاهر فيه مسموح فهذا يجعل العلاقة بين الحكومة وحاضنتها

السياسية فى اسوأ مراحلها ولاندرى ماذا يحدث غدا ، لكن ما يلزم ان نشير إليه ان كل مامضى يمكن ان يعتبر فى كفه وهذه المرة فى كفة مقابله اذ ان تجمع المهنيين رفض بشده تعاطى الحكومة مع المسيرة وطالب فى بيان حاد اللهجة بضرورة مساءلة قادة الشرطة والاجهزة الأمنية ومحاكمتهم ورفع البيان سقفه مطالبا باقالة وزير الداخلية ، ومن جانبها رأت جهات مستقلة ان الحكومة تمتلك موقفا قويا يمكنها ان تدفع به وتعتبر ان المسيرة هذه لم تكن شرعية ولابد من تفريقها بالقوة ان اصرت على موقفها ولم تتفرق بالحسنى اذ ان موضوع احالة ضباط الجيش للتقاعد امر من اختصاص المكون العسكرى فقط ولاعلاقة للمكون المدنى بهذا الامر من قريب وبعيد ولابد ان يفهموا ذلك ويكفوا عن التدخل فى ما لايعنيهم والا فان فرص استمرار الشراكة بينهم ستضعف يوما بعد يوم وهذا ما يجعل الناس تنظر الى مكونى الحكم بانهم غير جادين وغير مؤهلين لادارة المرحلة الانتقالية وهذا امر يهدد استقرار البلد .

كان الله فى عونك يابلادى.