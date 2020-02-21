عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

تجمّع المهنيين يطالب حمدوك بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة

لجنة الأطباء”19″ إصابة في مليونية”رد الجميل” بينها بالرصاص الحي

السلطات تقابل المواكب بـ”عنف”..والثوار يلجأون لـ”المتاريس”

الدقير: يجب التحقيق والمحاسبة في القمع ضد المحتجين

أبشر: تصدير”10″ الآف من الماشية لسلطنة عمان

السوداني

أحداث عاصفة في موكب بالخرطوم ومطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة

شعبة وكالات السفر: تراجع حركة الطيران لارتفاع سعر العملات الأجنبية

الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازي

سلفاكير يشكّل حكومة”وحدة وطنية” بالسبت

مناوي يطالب الحكومة بالاعتذار للثوار والشعب

ازدحام مروري وتكدّس للسيارات بطرق العاصمة

السودان يقدّم مساعدات لقوات دفاع الجنوب

“الطاقة” تتوّعد إجراءات حاسمة تجاه شركات توزيع الوقود

تسوية بين مذيعة تلفزيونية وعضوات بـ”قروب منبرشات”

الصيحة

عودة”المتاريس” وإصابة”19″ متظاهرًا

جيولوجي: انتهاء العمر الافتراضي لخط أنابيب البترول

شركة أمريكية لتدوير النفايات بالجزيرة

النيابة: التحقيق في دعاوى جنائية لـ”مامون حمّيدة”

انحسار الصفوف وانفراج تدريجي لأزمة الوقود

التوم هجو: الولاة العسكريون هم الأجدر بإرادة الولايات

لجنة مفصولي”كنانة” تطالب وزير التجارة بتنفيذ مطالبها

وزير الطاقة يلوّح بوقف شركات توزيع المواد البترولية غير المؤهلة

الانتباهة

إصابات برصاص حي وإغماءات وسط المتظاهرين بالعاصمة

تجمّع المهنيين يطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة

تعيين مشار نائبًا أوّل لسلفاكير وحلّ حكومة الجنوب اليوم

الطيران المدني: طلب عبور الطيران الإسرائيلي لأجوائنا”شهادة كفاءة”

بدء تصدير الماشية إلى السعودية بعد”38″ يومًا

استمرار انخفاض الحرارة وعجز مالي وراء قطوعات الكهرباء

السوداني الدولية

“السوداني الدولية” من الميدان تعكس تفاصيل موكب ردّ الجميل

الجيش: لم نغلق شارع القيادة ونتحسّب لأيّ تحركاتٍ

صدور أوامر اعتقال لنافذين في قضية تجاوزات عمّال نهر النيل

العدل والمساواة: تمديد التفاوض قابل للتجديد

لجنة الأطباء:”19″ إصابة في مسيرة رد الجميل

تجمّع المهنيين يدعم مليونية إعادة الضباط للخدمة

إعلان حكومة جنوب السودان غدًا ومشار نائبًا أوّل لسلفاكير

المجلس الأعلى لنظارات البجا يهدّد بخياراتٍ مفتوحة

الحداثة

“الطاقة” تسدّد ديون البارجة التركية التي تمّد بورتسودان بالكهرباء

وزير التربية يعلن بدء تطبيق مجانية تعليم الأساس اعتبارًا من العام المقبل

حمدوك يجدّد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية

اتفاق لحل مشكلة الجواز الإلكتروني للسودانيين بالخارج

منحة يابانية لخدمات التعليم ومكافحة الألغام

الشرطة تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهة مواكب”رد الجميل”

صحيفة أخبار اليوم:

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متظاهرون بالخرطوم يطالبون بإعادة العسكريين المحالين للمعاش.

مجلس الوزراء يدين إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ويحذر من المتسللين لإشاعة الفوضى.

إطلاق نار في ألمانيا ومقتل 9 اشخاص والشرطة تتحرى فرضية تلقي منفذ الهجوم مساعدات من داخل البلاد أو خارجها.

بواقع ١٠ ألف رأس: وزير الثروة الحيوانية يعلن عودة انسياب صادر الحي إلى سلطنة عمان.

صحيفة الوطن:

اصابات في مواجهات بين الشرطة و متظاهرين

رفض واسع لقمع الاحتجاجات ومطالبة بإقالة وزير الداخلية

صحيفة آخر لحظة:

الحكومة تعلن فتح ملف (القطط السمان)

متاريس وبمبان ومواكب تشل الخرطوم

السيادي: (700) قطعة مملوكة لوزير ومسؤول سابقين

استئناف صادر الماشية والدولار يوالي الصعود

بعد سنوات مشار يعود نائباً أول لسلفاكير

مطالبة بإقالة وزير الداخلية

حظر حميدة من السفر

صحيفة صوت الأمة:

المهدي يدعو لمراجعة مذكرة حمدوك للبعثة الأممية

الفكي: وجدنا وزيرا في النظام البائد يملك (400) عقار

الطاقة تهدد بإيقاف شركات لتوزيع مواد بترولية

مواجهات بين محتجين والشرطة والمتاريس تعود للشوارع من جديد

تجمع المهنيين يطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة

استمرار انخفاض درجات الحرارة ودنقلا تسجل (6) درجات

صحيفة النيل الدولية:

احتجاجات واغلاق طرق بالخرطوم م استجابة لمليونية رد الجميل

بوساطة سودانية: تشكيل حكومة وحدة وطنية بالجنوب

انفراج تدريجي في أزمة الوقود بالخرطوم

إتفاق لحل مشكلة الجواز الإلكتروني للسودانيين بالخارج