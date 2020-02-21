التاريخ: 21-فبراير-2020
15 مشاهدة
شددت “قوى الحرية والتغيير” على ضرورة إنتباه السلطة بمكونيها السيادي والتنفيذي للخطر المحدق بالبلاد، على خلفية استخدام الشرطة العنف أمس في مواجهة المتظاهرين السلميين في موكب مليونية رد الجميل لشرفاء الجيش، وحذرت في الوقت ذاته من إمكانية استثمار مثل هذه الفرص من قبل المندسين على الثورة المجيدة.
واعتبرت قوى التغيير في بيان لها أمس بحسب موقع صحيفة الجريدة، ان مسلك الشرطة في التعدي على الثوار أمس انتكاسة في مسار الثورة ينبغي التعامل معها بجدية وحسم، وأدانت النهج القمعي والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة تجاه الثوار السلميين الذين خرجوا احتجاجاً وتقويماً لمؤسسات السلطة الانتقالية التي جاءت بدماء الشهداء.
وأردفت: كان حري بالأجهزة النظامية أن توفر لها الحماية، لا أن تقابلها بذات الوجه البائس الذي يذكرنا بعهود مضت دون رجعة، بدلاً عن أن تكون الجهود موجهة لأعداء الثورة من فلول النظام البائد والدولة.
وطالبت قوى التغيير بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب في التصعيد أمام الجماهير في الشارع من أفراد القوات النظامية فوراً.
ودعت رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء لمساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة بصورة مستعجلة عن ما حدث أمس وأرجعت مطالبتها تلك حتى يعلم الجميع أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقي، وإن حقه في التعبير والتجمع من المقدسات التي بذلت من أجلها الأرواح.
وأثنت على تحلي الثوار بأقصى درجات ضبط النفس، وتعاملهم بالحكمة مع تلك القوة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية: على الحكومة الانتقالية الإنتباه للخطر المحدق بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.