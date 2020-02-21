التاريخ: 21-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة رهن القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو، تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي بإكمال عملية السلام. Advertisements وقال هجو لمصادر، إنّ الولاة العسكريين هم الأجدر بإدارة الولايات في هذه المرحلة، وإنّ جماهير الولايات تريد ولاة عسكريين. ورفض هجو بحسب صحيفة الصيحة، اقتراح ترتيبات قوى الحرية والتغيير بتعيين ولاة مؤقتين لحين اكتمال عملية السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوم هجو: الولاة العسكريون هم الأجدر بإدارة الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.