بوتين وميركل وماكرون يعربون عن اهتمامهم بتسوية الوضع في إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع ميركل وماكرون على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي في سوريا.

وجاء في بيان الكرملين “أكد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي مع احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية”.

وأضاف البيان “يتم إيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة السورية في سياق الوضع المتفاقم بشدة في إدلب نتيجة للأعمال العدوانية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة ضد قوات الحكومة السورية والمدنيين. وتم تأكيد أهمية منع العواقب الإنسانية السلبية على السكان المدنيين”.

كما أشار بيان الكرملين إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة من أجل تخفيف التوتر شمال غربي سوريا.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية، وعلى وجه الخصوص لم تفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين، التي أبدت استعدادها للحوار مع الحكومة السورية في إطار العملية السياسية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين المدعومين من تركيا قاموا باختراق دفاعات الجيش السوري بغطاء من المدفعية التركية في منطقة قميناس بالقرب من النيرب، فيما قامت الطائرات الروسية بقصف الإرهابيين الذين اخترقوا خط الدفاع، ما سمح للجيش السوري بصد جميع الهجمات بنجاح.