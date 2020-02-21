قائد الثورة الإيرانية: الانتخابات تجسد المصالح الوطنية للبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية تجسد المصالح الوطنية للبلاد.

ونقلت وكالة “إرنا”، اليوم الجمعة، على لسان خامنئي تشديده وحرصه على حضور المواطنين الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وبعد الإدلاء بصوته في الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع، اعتبر خامنئي أن يوم الانتخابات البرلمانية هو يوم احتفال وطني، مباركا للشعب الإيراني هذه المناسبة الطيبة.

وأوضحت الوكالة أن آية الله علي خامنئي يعتقد بأن العملية الانتخابية هي فرصة للمواطنين لممارسة حقهم المدني في إدارة شؤون البلاد، وبأنهم عليهم المشاركة في الانتخابات لممارسة هذا الحق، باعتبارها واجب شرعي، وهو أمر أكده قائد الثورة الإيرانية كثيرا في مناسبات سابقة.

وحث خامنئي الإيرانيين على المسارعة في التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم لممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي، كما دعاهم إلى اختيار العدد المحدد من المرشحين في كل مدينة، على سبيل المثال، اختيار 30 نائبا في طهران، وهو عدد المقاعد المخصصة للعاصمة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم إيران عند الساعة الثامنة، صباح اليوم الجمعة، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.