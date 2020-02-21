آبي أحمد يستعيد تاجا أثريا بعد أكثر من 20 عاما على سرقته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت إثيوبيا، أمس الخميس استعادة تاج كنسي يعود تاريخ صناعته للقرن الثامن عشر كان قد سرق قبل أكثر من 20 عاما.

وقال أبي أحمد في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “اليوم تتسلم إثيوبيا تاجا ثمينا سُرِق منذ عدة سنوات ونقل إلى هولندا”، مضيفا: “أعبر عن امتناني لسيراك أصفاو وللحكومة الهولندية لتسهيل عودته”.

وتقول السلطات الإثيوبية إن التاج، الذي عُثِر عليه في حقيبة سفر، مفقود منذ عام 1993.

ويعتقد أن التاج المصنوع من البرونز هو واحد من 20 فقط من نوعه ويصور عقيدة الثالوث المسيحية إضافة لتلاميذ المسيح، بحسب “رويترز”.

كيف عُثر عليه؟

قالت وكالة فانا للأنباء المرتبطة بالدولة إن لاجئا إثيوبيا يدعى سيراك أصفاو عثر على التاج مخبأ في حقيبة تعود إلى شخص جاء لزيارته في شقته في روتردام.

وأدرك أن التاج مسروق لكنه احتفظ بهذا الاكتشاف سرا لحين تأكده من إمكانية إعادته لإثيوبيا بأمان.

وسلمت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ القطعة الأثرية للحكومة الإثيوبية في أديس أبابا.

وقالت كاج على تويتر اليوم الخميس إنها تشعر بالسرور لإعادة التاج.