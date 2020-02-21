البنك الزراعي يخصص 5 مليار جنيه لمحصول القمح

أعلن البنك الزراعي السوداني عن تخصيص 5 مليار جنيه لشراء المخزون الاستراتيجي من محصول القمح.

وأشار المدير العام للبنك الزراعي السوداني الأستاذ عبد الماجد خوجلي لدى لقائه اليوم بوالي ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال الزيارة التي يقوم بها للولاية إلى اكتمال الترتيبات لإنجاح موسم الحصاد من خلال توفير 30 ألف بالة خيش لمقابلة احتياجات الحصاد سيتم توزيع 5,5 ألف بالة فورا لولايات (الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأزرق) إضافة لتوفير جوالات بلاستيك بمواصفات خاصة ومتينة.

وأشاد والي ولاية الجزيرة بحسب سونا بالجهود الكبيرة للبنك الزراعي لإنجاح زراعة محاصيل العروض الشتوية بمشروع الجزيرة من خلال توفير التمويل اللازم عبر إدارة مشروع الجزيرة والتمويل المباشر وتأمين التقاوى وانسياب سماد اليوريا والداب في الوقت المناسب.

ودعا صبير إلى تضافر جهود الدولة والولاية لأحداث نهضة شاملة بمشروع الجزيرة لتأمين الغذاء لكل أهل السودان وتصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الجزيرة مؤهلة لغذاء العالم، داعياً لضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي القادم بتجاوز عقبات الموسم الحالي وتعزيز الايجابيات.

من جانبه دعا المدير العام للبنك الزراعي حكومة الولاية لمضاعفة الجهود للحد من تهريب القمح ووضعه تحت سيطرة الدولة لتأمين الخبز للمواطنين والحد من شراء أصحاب بعض المطاحن للقمح.

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وكشف مدير عام البنك الزراعي أن جملة تمويل العروة الشتويه بلغ 5 مليار جنيه لمساحة 410 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 155 ألف فدان تمويل فردي 255 ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة ، لافتا إلى أن جملة تمويل الموسم الماضي لكل السودان بلغ 19 مليار جنيها.

فيما أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف إكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة عمليات حصاد القمح التى تبشر بإنتاجية عالية تصل في المتوسط لعدد 14 جوال للفدان،مشدداً على ضرورة تأمين السيولة والخيش وإعلان السعر التركيزي للقمح المجزي للمزارعين .

إلى ذلك عبر مدير عام عمليات الري بوزارة الري الموارد المائية عن إشادته بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالجزيرة وتذليل كل العقبات التي اعترضت الموسم الزراعي في الري والتمويل وكافة الإحتياجات ،لافتاً إلى ضرورة تكوين لجنة للإعداد المبكر للموسم الزراعي المقبل .

ودعت د. توحيده بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة البنك الزراعي لضرورة تكملة تمويل كهربة المشاريع الزراعية وإدخال الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة والعمل على تمويل مزارعي القطاع المطري والبستاني .

ودعا الأستاذ الرشيد عثمان المدير العام للبنك الزراعي قطاع الجزيرة لضرورة التوسع في مساحات القطن بمشروع الجزيرة ووضع رؤية لكيفية دخول الموسم الزراعي القادم وأشار للتدابير التي وضعها البنك الزراعي لتنويع الأنشطة وأكد على أهمية قيام إدارة مختصه بالبنك للزراعة المطرية.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)