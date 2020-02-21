صورة للكاتب الصحفي “عثمان ميرغني” على دراجة نارية تعكس ماتشهده الخرطوم اليوم

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عكست صورة لرئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ “عثمان ميرغني”، وهو يستقل دراجة بخارية، للوصول إلى المطار، نشرها على صفحته ب فيسبوك “قبل ساعات”، عكست ماتعيشه العاصمة السودانية، من إغلاق للطرق وإزدحام حركة المرور، نتيجة إغلاق لبعض الشوارع بسبب المظاهرات التي شهدتها العاصمة اليوم.
وظهر “ميرغني”في صورة مردوفاً على دراجة بخارية، أمام مطار الخرطوم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية” معلقاً عليها ( الحمد لله وصلت المطار، الشنطة جاية وراي شايله واحد راكب عجلة)، في إشارة للمعاناة التي تكبدها للحاق بموعد طائرته.
وعاد إغلاق الشوارع الرئيسية في قلب العاصمة الخرطوم، بالحجارة والإطارات المحترقة، على نحو لم تشهده العاصمة منذ ماقبل توقيع الشراكة ما بين العسكر وتحالف قوى الحرية والتغيير، على الوثيقة الدستورية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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