التاريخ: 20-فبراير-2020
32 مشاهدة
أوقف نادي الأهلي الخرطوم مسلسل النتائج المتراجعة في الدوري الممتاز بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه أمام حي الوادي نيالا. بحسب الموقع الالكترونى لصحيفة السودانى
وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب دومنيك ليمنح فريقه النقطة الـ”22″.
وفي المقابل، توقف رصيد حي الوادي نيالا في نقاطه الـ”32″.
وبكوستي، تغلّب الرابطة على ضيفه هلال كادوقلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت عصر أمس”الأربعاء” في الجولة الـ”20″ من بطولة الممتاز.
وأحرز أهداف ممثل كوستي كلٍ من ياسر أسيان، وكنتاك.
ورفع الفريق الشهير بـ”أصحاب السعادة” رصيده إلى”19″ نقطة، فيما بقي هلال الجبال في نقاطه الـ”14″.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي الخرطوم يستعيد نغمة الانتصارات في الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.