مساعدات عسكرية من السودان إلى دولة الجنوب

الخميس 20 فبراير 2020

وصلت إلى مطار عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك في إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.



وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك - في تصريح صحفي - إن المساعدات تحتوي على 15 ألف زي عسكري، من بين 50 ألفا، ستصل تباعا، مشيرا إلى أنها عبارة عن دعم للقوات الخاصة المكلفة بحماية الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.

من جانبه، أشاد ممثل قوات دفاع جنوب السودان، اللواء دينق كور، بدعم البرهان، مشيرا إلى أن هذا الدعم يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.