- 1/2
- 2/2
الخميس 20 فبراير 2020
وصلت إلى مطار عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك في إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.
وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك - في تصريح صحفي - إن المساعدات تحتوي على 15 ألف زي عسكري، من بين 50 ألفا، ستصل تباعا، مشيرا إلى أنها عبارة عن دعم للقوات الخاصة المكلفة بحماية الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.
من جانبه، أشاد ممثل قوات دفاع جنوب السودان، اللواء دينق كور، بدعم البرهان، مشيرا إلى أن هذا الدعم يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات عسكرية من السودان إلى دولة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.