جامعة سودانية تقرر سحب الدكتوراة الفخرية من قيادات الإخوان

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الخميس 20 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدر مجلس أمناء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، قرارا بسحب درجة الدكتوراة الفخرية من قيادات رفيعة في نظام الإخوان المعزول.
وقالت الجامعة في بيان، إنها بناء على توصيات لجنة مختصة، قررت سحب درجات الدكتوراة الفخرية من نائب الرئيس المعزول سابقا، علي عثمان محمد طه، والقيادي الاخواني محمد الشيخ مدني.
كما قررت سحب الدكتوراة الفخرة من وزير دفاع الرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسن، ومساعده أحمد محمد هارون لعدم تطابق أسباب منح الدرجة.
كما صادق مجلس الجامعة، على سحب الدرجات الفخرية من وزير التعليم العالي في حكومة الإخوان، سمية محمد أحمد أبوكشوة، وعلي عمر إبراهيم فرح، والدكتورة عطيات مصطفى عبدالرحيم لعدم تطابق الأسباب التي تمنح بموجبها الجامعة الدرجات الفخرية بحسب اللائحة الخاصة لعام 2016.
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