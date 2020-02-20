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رئيس الوزراء يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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الخميس 20 فبراير 2020

رئيس الوزراء يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم بالخرطوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لإفريقيا باتريشا دانزى والوفد المرافق له الذى يزور السودان حاليًا.

 

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وجدد حمدوك خلال اللقاء التزام بلاده بتسهيل دور المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب، مشيدًا بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر في السودان.

 

 

من جانبها أعربت باتريشا عن سعادتها بإتاحة حكومة جمهورية السودان مساحة أكبر للعمل الإنساني بما يسهم في تقديم قدر أكبر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بالشكل المرضى.

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