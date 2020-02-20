الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا السودانية والعربية.. فنانة سودانية تغني في نادي ليلي بصحبة راقصات يرتدين ملابس فاضحة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقغ التواصل الاجتماعي المختلفة السودانية منها والعربية مقطع فيديو يظهر مطربة سودانية لم يكشف متداولوا المقطع على السوشيال ميديا عن اسمها, وهي تغني في نادي ليلي بإحدى الدول العربية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي أثار ردود أفعال واسعة وموجة من الغضب أظهر راقصات من دول مختلفة يصاحبن المطربة السودانية أعلى المسرح ويرتدين ملابس فاضحة (فوق الركبة) حسبما قال ناشروا المقطغ.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صبوا جام غضبهم على الفنانة السودانية بسبب غنائها في نوادي ليلية وسط راقصات عاريات.

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http://web.facebook.com/554100505062489/videos/2205821419713921/

بينما حملها معلقون آخرون مسؤولية انتشار الفيديو على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العربية, حيث أعتبر المعلقون أن الأمر فيه تقليل من اسم السودان الذي عرف عن شعبه في الوطن العربي وفي العالم أجمع الأدب وسماحة الأخلاق.

فئة قليلة من المعلقين دافعت عن المطربة وذكروا في تعليقاتهم التي وجدت غضب الكثيرين أن الفنانة لم تظهر بملابس فاضحة مثل الراقصات اللاتي ظهرن معها, بل ولم تطلب حضورهن ليحملها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية