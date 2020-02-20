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حفلات للموسيقار محمد الأمين بمصاحبة السمندل فى لندن وايرلندا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يغادر الموسيقار محمد الأمين خلال الأيام القادمة إلى المملكة المتحدة وايرلندا لإحياء عدد من الحفلات بدعوة من المدارس السودانية ويقام الحفل الرئيسى بقاعة كنستون الكبرى بلندن فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى

وبحسب الصفحة الشخصية للموسيقار الفاتح حسين الذى يرافق الباشكاتب فى الرحلة بالفيس بوك فان هناك حفلات أخرى ستقام فى اكسفورد ومانشستر وكارديف وتمتد الرحلة الفنية إلى ايرلندا و التى من المنتظر أن يحيى فيها ود الأمين عدد من الحفلات بدعوة من الأطباء السودانيين وتتكون الفرقة الموسيقة التى ستصاحب الفنان محمد الأمين من أعضاء فرقة السمندل ومؤسسيها الموجودين فى أمريكا وانجلترا ويقودها الفاتح حسين .

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