المريخ بطلاً للممتاز موسم (2018)م بأمر محكمة (كاس) الدولية

الخليج 365 :

نصبت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” اليوم “الخميس” نادي المريخ السوداني بطلاً للدوري الممتاز موسم 2018 الذي ناله نادي الهلال بعد رفض اتحاد كرة القدم السوداني شكوى قدمها المريخ.

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم ” قرارها بخصوص الشكوى التي تقدم بها نادي المريخ السوداني بإشراف مزمل أبو القاسم ومجموعة “النفير” ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص رفض شكوى المريخ ضد فريق مريخ الفاشر في مشاركة لاعبة هشام جنية خلال الموسم 2018.

وكان الاتحاد العام لكرة القدم توّج الهلال بطلاً للدور بعد رفض شكوى المريخ، فيما قبلت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” شكوى المريخ وفصلت فيها وألزمت الاتحاد العام بتتويج المريخ بلقب الدوري بجانب دفع “41” ألف دولار عبارة عن رسوم الشكوى، بالإضافة إلى أتعاب المحامي